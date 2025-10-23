На шахте «Распадская» в Кузбассе приостановили добычу угля в лаве
Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля в очистном забое лава № 4-6-39 на шахте «Распадская» в Кемеровской области, сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель организации Андрей Виль.
Из сообщения следует, что решение действует с 19 октября. Запрет не распространяется на работы по усилению защитного перекрытия.
Выемка угля, следует из сообщения, приостановлена «за эксплуатацию механизированного комплекса с нарушением требований промышленной безопасности, несоблюдение требований документации по проведению и креплению горной выработки».
Мера будет действовать 90 суток.
БКС Мир инвестиций
Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс