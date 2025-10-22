Запущена крупнейшая в истории симуляция жизни и работы на Марсе и Луне

Стартовала самая масштабная кампания по моделированию условий Луны и Марса для жизни и работы, пишет новостной портал о космической отрасли Space Daily.

Проект координирует Австралийский космический форум (OeWF). Миссия объединила 17 организаций с пяти континентов — Европы, Африки, Азии, Австралии и Америки, — чтобы воссоздать условия для жизни и исследовательской деятельности будущих внеземных поселений. Это помогает подготовить почву для пилотируемых миссий за пределами околоземной орбиты.

В миссии используется специальная система Operations Support Tools (OST), которая позволяет поддерживать связь между аналоговыми базами, расположенными на разных континентах.

OST представляет из себя модульную платформу, которую адаптировали к уникальным требованиям аналоговых планетарных исследований. Это предоставляет разработчикам миссий тот же уровень точности и надежности, который ожидается от реальных космических операций. Центр управления платформой находится в Вене, в штаб-квартире OeWF.

Система синхронизирует часовые пояса, обрабатывает моделируемые задержки связи, а также контролирует выполнение сложного ежедневного расписания, что критически важно для поддержания слаженности действий всех участников.

Информация, полученная в ходе этого тестирования, будет использована для обеспечения безопасности и автономности астронавтов вдали от Земли.

