МТС запустила оплату по QR коду в Таиланде через приложение «Мой МТС», говорится в сообщении компании.

Как поясняет компания, для оплаты нужно выбрать раздел «Деньги» и перейти в «Оплата по QR». QR-платежи принимаются в 6 млн точек по всему Таиланду.

Все платежи проводятся в рублях с учетом конвертации в национальную валюту данной страны. Курс устанавливается в момент совершения операции. Комиссия за платежи взиматься не будет, пишет МТС.

«Таиланд — одно из самых популярных направлений, ежегодно его посещает более 1,2 млн россиян. Благодаря новому платежному инструменту наши клиенты смогут более свободно чувствовать себя в поездке и не тратить время на поиск банкоматов или обменников», — отметил руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

