Мосбиржа выступила за публикацию ключевых документов по всем инструментам

Мосбиржа видит необходимость в публикации ключевых информационных документов (КИД) даже по простым инструментам, пишут РБК Инвестиции со ссылкой на сообщение директора рынка облигаций Московской биржи Глеба Шевеленкова.

Уровень доверия к эмитентам со стороны российских инвесторов очень высокий, поэтому на бирже считают, что для рынка будет полезным распространить обязательность КИДов для всех инструментов, в том числе по облигациям, раскрытие информации по которым «не менее сложная история, чем на рынке акционерного капитала».

«Например, по облигации должна быть оферта, а корпоративное действие эмитента о том, когда он ее проведет, по какому регламенту, до последнего не раскрывается. Полноты раскрытия информации не хватает. Поэтому сейчас биржа думает, что нужен ключевой информационный документ, КИД, по простым инструментам, по каждому инструменту, потому что инвестор доверчив и не всегда склонен к тому, чтобы вчитываться в то, что написано мелким шрифтом [в эмиссионных документах]», — сказал Глеб Шевеленков.

Он считает, что для рынка вреден не риск дефолта, а доверчивость инвесторов, их толерантность к финансовому фроду.

«Проблема не в том, что конкретный эмитент с негативной коннотацией появился на рынке. Ведь, если посмотреть на кейсы этого года, они были многоступенчатыми. Сначала прилетает “черный лебедь”, котировки проваливаются, потом идет фаза, которую прагматичные инвесторы используют для выхода [продают бумаги], а доверчивые ждут, а потом наступает уже абсолютно тяжелая история — технический дефолт или реальный», — рассказал Шевеленков.

Инвесторы не учатся на таких негативных кейсах, и это проблема.

«Облигационеры должны потихонечку созревать, становиться более прагматичными», — заключил Шевеленков.

БКС Мир инвестиций