Мосбиржа вводит запрет на шорты по распискам NanduQ с 23 октября

Мосбиржа c 23 октября вводит запрет на короткие продажи по американским депозитарным распискам (АДР) компании NanduQ, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение торговой площадки.
Ранее Мосбиржа сообщала, что проведет делистинг расписок NanduQ 20 ноября.
В начале октября компания объявила о решении добровольно исключить свои расписки из листинга Московской биржи.
«В настоящее время Компания не ведет операционной деятельности в России и не осуществляла и не объявляла о переносе места регистрации. Соответственно, постоянный листинг на ММВБ не является стратегическим приоритетом для компании, которая планирует сосредоточиться на развитии своего международного бизнеса и сохранит Astana International Exchange в качестве основной площадки для листинга своих АДР», — объяснила NanduQ свое решение.
