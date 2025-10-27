Мосбиржа вводит временный запрет на шорты в акциях Самолета

С 28 по 30 октября Мосбиржа вводит запрет на открытие коротких позиций в акциях Самолета, говорится в сообщении торговой площадки.

По данным Мосбиржи, изменение риск-параметров связано «с проведением корпоративного события».

В пресс-службе девелопера сообщили, что Самолет начинает сбор заявок в рамках предложения инновационного для российского рынка инвестиционного инструмента. Компания объявила об открытии книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-П21 объемом до 3 млрд руб.

Отмечается, что дополнительно инвестор в облигации получает возможность по истечении полугода обращения бумаг обменять их на акции ПАО «ГК «Самолет» с премией 30% к референсной цене акции в случае выполнения необходимых условий.

«Подобный инструмент позволяет инвесторам получить уникальную опцию, комбинирующую в себе регулярный купонный доход, но в то же время и возможность участия в потенциале роста стоимости акции Самолета, которая, по консенсус оценке аналитиков, недооценена в текущих рыночных условиях», — пояснила финансовый директор Самолета Нина Голубничая.

Размещение позволит компании привлечь финансирование под ставку ниже классического долга, обеспечив инвесторам определенную защиту в условиях волатильного рынка, добавила она. Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущего корпоративного публичного долга.

Ключевые параметры выпуска облигаций:

объем — не более 3 млрд руб.

срок обращения — 3,1 года (1140 дней)

ориентир по ставке купона — не выше 13% годовых

купонный период — 30 дней.

БКС Мир инвестиций