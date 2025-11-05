Мосбиржа внедрит единую торговую сессию на срочном рынке 23 марта 2026

23 марта 2026 г. срочный рынок Мосбиржи переходит на единую торговую сессию, говорится в сообщении торговой площадки.
Среди основных изменений — отмена промежуточного клиринга и перенос основного на конец торгового дня, что позволит клиентам совершать сделки в любое удобное время и оперативно реагировать на изменения цен, поясняет Московская биржа.
«Торги на срочном рынке, как и ранее, будут проводиться с 8:50 до 23:50: утренняя дополнительная торговая сессия будет с 8:50 до 10:00, основная торговая сессия — с 10:00 до 19:00, вечерние торги — с 19:00 до 23:50. Торги будут проводиться бесшовно, без приостановок на клиринг», — говорится в сообщении.
Вечерняя торговая сессия станет частью текущего торгового дня, ранее она относилась к следующему торговому дню. Новый формат расписания станет более логичным и удобным для совершения операций как профессиональными участниками рынка, так и частными инвесторами: торговый день и календарный день будут синхронизированы, за исключением дополнительной сессии выходного дня, которая является частью следующего рабочего торгового дня.
Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽Инвестировать