Мосбиржа с 31 октября расширит перечень ценных бумаг на внебиржевом рынке

31 октября 2025 г. Московская биржа добавит 16 новых ценных бумаг российских компаний в сервис заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК), сообщается на сайте торговой площадки.

Таким образом общее количество российских акций без листинга, доступных для заключения сделок квалифицированными инвесторами, составит 190 штук. Их перечень доступен по ссылке.

Отмечается, что Мосбиржа продолжит расширять список доступных инструментов, который формируется в том числе с учетом пожеланий инвесторов.

«Сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями с расчетами через ЦК начала работу в апреле 2023 года. Пользователям доступны внебиржевые сделки с акциями российских компаний без листинга, а также с акциями, находящимися в листинге Московской бирже. Подавать оферты и заключать сделки можно в период с 6:50 до 23:50. Покупка и продажа ценных бумаг доступны квалифицированным инвесторам, неквалифицированные инвесторы могут продавать ценные бумаги. Дополнительного подключения профессиональных участников торгов к внебиржевому рынку акций с ЦК не требуется», — напоминает торговая площадка.

