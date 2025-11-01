Мосбиржа купила штаб-квартиру в «Москва-Сити»

Мосбиржа купила офисные площади в башне «Сити-4» в комплексе «Москва-Сити», пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к бирже, информацию подтвердили представители обеих сторон сделки.

Продавцом актива стал девелопер Sezar Group.

«Исторически сотрудники группы “Московская биржа” располагаются в нескольких собственных зданиях и арендованных площадях. Новая штаб-квартира позволит разместить все компании на одной площадке и выстроить более эффективную коммуникацию и бизнес-процессы. Это особенно важно для Московской биржи как ключевого звена российской финансовой инфраструктуры», — сказал представитель биржи.

Как уточняется в сделку вошло несколько этажей в блоке «А» на первой линии делового центра «Москва-сити». Завершение строительства данного блока намечено на I квартал 2027 г.

В настоящий момент офисы Мосбиржи находятся в трех зданиях, расположенных в Большом Кисловском переулке, на Спартаковской улице и в Газетном переулке. Новые офисы должны стать «конкурентным преимуществом Московской биржи как работодателя для привлечения и удержания лучших талантов на рынке», подчеркнул представитель компании.

Стороны не раскрыли общую площадь арендуемых офисов и сумму сделки. Однако, по словам консультантов на рынке коммерческой недвижимости, работавших с данным объектом, в сделку вошло порядка 30 тыс. кв. м офисных площадей в «Сити-4».

Такая покупка может обойтись в 14,4–15,6 млрд руб. без учета НДС, подсчитал директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов.

