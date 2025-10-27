Monolith: ваша стратегия для уверенности и доходности до 26%+

В нестабильные времена принятие каждого финансового решения отнимает время и силы. Постоянный мониторинг, анализ новостей, страх упустить возможности или, наоборот, потерять — вот с чем вы сталкиваетесь ежедневно.

Но есть и другой путь — делегировать рутину команде экспертов, освободив время для стратегических решений и личных целей.

Advisory¹ — ваш персональный финансовый штаб в БКС

Advisory — это премиальный сервис управления портфелем, где нет шаблонных решений. Мы создаем и ведем стратегию, ориентируясь на ваши цели и аппетит к риску, а в периоды турбулентности берем на себя всю работу по защите и ребалансировке ваших активов.

Стратегия «Monolith»: гибкость и качество активов

«Monolith» — одна из ключевых стратегий сервиса Advisory, созданная для эффективной работы в текущих рыночных условиях. Ее суть — в динамическом управлении и фокусе на недооцененные, дивидендные и быстрорастущие компании.

Три столпа стратегии «Monolith»:

Активная защита и атака Мы не привязаны к жестким рамкам. Соотношение акций и облигаций может варьироваться от консервативных 50/50 до агрессивных 100/0. Это позволяет агрессивно зарабатывать на росте и консервативно сохранять капитал на просадках. Отбор только качественных активов В портфель попадают только акции первого и второго эшелонов с фундаментальной недооценкой от 60%. Мы покупаем не просто бумаги, а долю в перспективном бизнесе, часто с дивидендным доходом. Своевременность — ключ к доходности Считаем, что сейчас — оптимальный момент для входа. Рынок прошел значительную коррекцию, и мы ожидаем восстановительное движение в IV квартале 2025 г. Ваш капитал начнет работать с опережением тренда.

Пример работы стратегии

• Задача клиента: сохранить капитал в 50 млн руб. в период неопределенности, получив доходность существенно выше депозита.

• Решение «Monolith»: на старте сформирован сбалансированный портфель 50% акций / 50% облигаций. При появлении сигналов сильной недооценки российских компаний доля акций была увеличена до 75%.

• Результат за 12 месяцев: доходность составила 28%. Клиент не только защитил средства от инфляции, но и существенно приумножил их, не тратя время на ежедневный мониторинг.

Вашими средствами управляет профессионал.

Специализируется на акциях и облигациях РФ.

Обладает аттестатами ФСФР 1.0, 5.0, окончил курс «Макроэкономика» от ВШЭ с отличием.

Лучший результат: +83% в 2023 г.

Ваши выгоды: что вы получаете с услугой Advisory

• Верните себе время. Профессиональный управляющий берет на себя всю рутинную аналитику и мониторинг.

• Полный контроль. Вы в курсе событий: все изменения отображаются в мобильном приложении БКС, вы получаете регулярные отчеты.

• Персональные коммуникации. Ритм и формат взаимодействий с управляющим определяете вы сами — от чата до персональных встреч.

• Экспертиза по запросу. Доступны консультации управляющего по любым вопросам, связанным с рынком и вашим портфелем.

Порог входа: от 10 млн руб. Ожидаемая доходность: 26% плюс² годовых.

Сделайте шаг к спокойствию и эффективному управлению капиталом.

БКС Мир инвестиций

Информация о доходности носит оценочный характер и не является заверением/гарантией ее получения. Фактическая доходность по финансовому инструменту, а также фактическая доходность от оказания услуг могут значительно отличаться от указанной в расчетах доходности (потенциальной, условной) или вовсе отсутствовать. Доходность не гарантирована государством, а также не гарантирована АО УК «БКС» и иными лицами. АО УК «БКС» не несет ответственности как за отсутствие фактической доходности, так и за несоответствие фактической доходности указанной информации о доходности (потенциальной, условной). АО УК «БКС». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 050-12750-001000 от 10.12.2009. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «БКС». С информацией об УК, в том числе декларацией о рисках, а также порядке направления обращений (жалоб) можно ознакомиться: https://bcs.ru/am/company/disclosure Услуги управляющего не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, деньги, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ». Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем передать денежные средства и/или ценные бумаги в доверительное управление, следует внимательно ознакомиться с регламентом доверительного управления. Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в информационных целях для описания стратегии доверительного управления. Иностранные финансовые инструменты, акции (паи) инвестиционных фондов в соответствии с иностранным правом могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг согласно законодательству РФ, предназначены только для квалифицированных инвесторов. Информация об указанных финансовых инструментах адресована только квалифицированным инвесторам. Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, инвестиционного профиля, драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций. Более подробно с информацией, обязательной к раскрытию по стандартным стратегиям доверительного управления, с рисками, с условиями доверительного управления вы можете ознакомиться на официальном сайте АО УК «БКС»: https://bcs.ru/am/trust/documents ¹ Advisory — адвайзери, услуга по управлению капиталом для состоятельных клиентов, оказываемая АО УК «БКС». ² Методика расчета ожидаемой доходности и вероятности ее достижения для инвестиционных продуктов АО УК «БКС» доступна по ссылке: https://cdn.bcs.ru/static/am/f/trust/documents/methodology-250926.pdf