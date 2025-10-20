Мнение аналитиков. США планируют больше рабочих встреч с РФ перед саммитом в Будапеште

США перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште намерены провести больше предварительных переговоров с Россией на низком уровне, чем перед саммитом на Аляске, сообщает WSJ.

В этот раз делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Позитивно, но рынку важнее политика ЦБ. Индекс МосБиржи на позитивных новостях прошлой недели превысил отметку в 2700 пунктов. Это соответствует мультипликатору Р/Е в размере 4,4х против исторических 6,1х — дисконт в 30% сохраняется.

Тем не менее скидка на российские акции в первую очередь образовалась из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, поэтому заявления о подвижках в переговорах не меняют инвестиционной привлекательности российского бизнеса. Доходность ОФЗ с погашением более 10 лет все еще превышает 14,5% — мы считаем, что акции должны быть в портфеле инвестора, но с пониженным весом.

В фокусе — решение по ставке. Российский рынок акций на фоне геополитики прибавил за прошлую неделю более 5%. Если будут новые позитивные заявления, то рост может продолжиться за счет улучшения настроений. Основное внимание рынка на неделе приковано к решению Банка России по ключевой ставке 24 октября.

БКС Мир инвестиций