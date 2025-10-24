Мнение аналитиков. Госдума предложила обязать золотодобытчиков финансировать рекультивацию земель

Комитет Госдумы по природным ресурсам хочет обязать золотодобытчиков финансировать рекультивацию земель, испорченных при добыче ископаемых, пишет Интерфакс.
На данном этапе рассматриваются только золотодобытчики. В перспективе планируется расширить закон на добычу общераспространенных полезных ископаемых.
Согласно предложенной инициативе, для получения лицензии на разработку месторождения компании необходимо будет либо создать рекультивационный фонд, либо предоставить безотзывную банковскую гарантию системно значимого банка.
Оцениваем новость нейтрально. На данный момент большинство сырьевых компаний и так закладывают в программу затрат расходы на рекультивацию земель. Считаем, что принятие закона внесет только технические изменения без существенного эффекта на финансовые результаты.
Сохраняем «Нейтральный» взгляд на Полюс и «Позитивный» на ЮГК. В данный момент в спотовых ценах обе компании по мультипликаторам Р/Е торгуются ниже своих исторических значений (Полюс: 5,5х против 8,2х; ЮГК: 2,8х против 5,4х). С точки зрения фундаментального анализа обе компании выглядят перспективно, однако неопределенность относительно приватизации ЮГК служит дополнительным негативным фактором и добавляет бумаге волатильности.
БКС Мир инвестиций