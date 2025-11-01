Мнение аналитиков. Газпром может сократить инвестпрограмму — что это значит

Правление ПАО «Газпром» предлагает определить размер инвестиционной программы головной компании на 2026 г. в размере 1,1 трлн руб.

Параметры финансового плана и инвестпрограммы будут направлены на утверждение совета директоров ПАО «Газпром».

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Расходы в 2026 г. могут уменьшиться. Размер капитальных затрат Газпрома может сократиться на 0,5 трлн руб. относительно 2025 г. На этот год инвестиционная программа ПАО «Газпром» (в которую не входят показатели Газпром нефти и энергетических активов) составляет до 1,61 трлн руб. В 2024 г. — была запланирована в объеме 1,64 трлн руб.

Наш прогноз капзатрат, а также уплаченных и капитализированных процентов Газпрома на 2025 г. — 3,1 млрд руб. В 2024 г. капзатраты группы достигли 2,35 трлн руб., а уплаченные и капитализированные проценты — 0,52 трлн руб.

Снижение расходов позитивно для настроений, сохраняем «Нейтральный» взгляд. Мы не считаем, что запланированное на 2026 г. снижение капзатрат сейчас сильно изменит рыночную оценку стоимости акций Газпрома.

В капзатраты не входят вложения в проект «Сила Сибири – 2», по которому еще не принято окончательное инвестиционное решение. По итогам 2025 г. размер капзатрат вместе с уплаченными и капитализированными процентами, по нашим прогнозам, может даже превысить EBITDA за 2025 г. (2,9 трлн руб. в консервативной оценке компании).

У нас «Нейтральный» взгляд на акции Газпрома — по мультипликатору P/E на 2025 г. они оцениваются в 2,9х по сравнению с историческим 3,8х, однако мы не ожидаем дивидендных выплат в среднесрочной перспективе.

Помогите сделать БКС Экспресс еще полезнее, ответив всего на один вопрос

БКС Мир инвестиций