Мнение аналитиков. Что ждать от отчета ММК и есть ли шанс на дивиденды

ММК в четверг, 23 октября, опубликует финансовые результаты за III квартал по МСФО.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

• По нашим прогнозам, выручка составила 149 млрд руб. — на 4% ниже, чем в прошлом квартале, и на 19% ниже, чем годом ранее. Такую динамику ждем исходя из падения объемов продаж и снижения цен на стальную продукцию. Продажи металлопродукции, по нашим оценкам, сократились до 2,4 млн тонн, снизившись на 2% в квартальном сопоставлении и на 1% в годовом. Цены на горячекатаный прокат упали до 45 587 руб. за тонну — на 11% ниже, чем в прошлом квартале, и на 19% ниже, чем годом ранее.

• Ждем негативную динамику EBITDA: показатель, по нашим оценкам, сократился на 15% квартал к кварталу и на 49% год к году, до 19 млрд руб. Падение происходит на фоне снижения выручки и инфляции затрат.

• Прогнозируем, что скорректированная чистая прибыль составила 5,4 млрд руб. Это предполагает снижение на 35% по сравнению с предыдущим кварталом и на 75% относительно аналогичного периода прошлого года.

• На этом фоне свободный денежный поток, по нашим оценкам, составил около -0,9 млрд руб. Ждем, что показатель улучшился относительно II квартала (-4 млрд руб.), тем не менее, остался в отрицательной зоне.

• Полагаем, на фоне отрицательного денежного потока чистая денежная позиция слегка сократилась относительно II квартала — на 5%, до 69 млрд руб.

Дивидендов не ждем, оживления в секторе ожидаем к середине 2026 г. На фоне отрицательного денежного потока и продолжающегося кризиса в отрасли компания, по нашему мнению, откажется от дивидендов. Полагаем, это снизит интерес инвесторов к бумаге в моменте. В целом финансовая отчетность ожидаемо слабая и отражает затяжной спад спроса. По нашим оценкам, разворот может произойти не ранее середины следующего года.

Долгосрочно сохраняем «Нейтральный» взгляд на ММК. В спотовых ценах мультипликатор Р/Е выше 20х против исторических 6,6х. Ожидаем нормализации отрасли и ослабления рубля, что может привести к переоценке компании. Однако это может занять несколько кварталов.

