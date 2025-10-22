Мир не успевает за планом по достижению нулевого уровня выбросов к 2050

Выбросы парниковых газов продолжают увеличиваться, несмотря на «экспоненциальный рост» возобновляемых источников энергии, следует из доклада Systems Change Lab о состоянии климата.

Отставание от плана

Несмотря на то, что доля угля в производстве электроэнергии снизилась из-за развития возобновляемых источников энергии, его потребление в целом выросло на фоне подъема спроса на электроэнергию. Эксперты пришли к выводу, что усилия по поэтапному отказу от угля значительно отстают от плана.

Так, для достижения к 2050 г. нулевого уровня выбросов углерода, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5⁰С, сферам энергетики, строительства, промышленности, транспорта, лесного хозяйства и землепользования, продовольствия и сельского хозяйства пришлось бы использовать электроэнергию вместо нефти, газа и других видов ископаемого топлива. А это сработало бы только в том случае, если бы мировое электроснабжение перешло на низкоуглеродную основу, пишут авторы доклада.

Практика показывает, что часть государств отходят от плана. Так, премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что в этом году была достигнута отметка в 1 млрд тонн добычи угля, а президент США Дональд Трамп активно поддерживает использование угля и других видов ископаемого топлива.

Солнце — двигатель прогресса

При этом авторы доклада отмечают, что «самым быстрорастущим источником энергии в истории» стала солнечная энергетика.

Тем не менее этого по-прежнему недостаточно: чтобы к концу этого десятилетия достичь нужного уровня сокращения выбросов, ежегодные темпы роста солнечной и ветровой энергетики должны удвоиться.

О чем еще говорилось в докладе

Сталелитейная промышленность остается углеродоемкой: количество углерода, который выделяется при производстве каждой единицы стали, слишком большой, несмотря на усилия некоторых правительств по его снижению и переходу на низкоуглеродные технологии.

Согласно докладу, в 2024 г. безвозвратно было потеряно свыше 8 млн гектаров леса. По данным авторов, миру нужно действовать в девять раз эффективнее, чтобы остановить вырубку лесов.

Леса, торфяники, водно-болотные угодья и океаны служат «поглотителями углерода», поэтому их сохранение важно.

