Минфин: в компаниях с госучастием внедрят программы мотивации топ-менеджмента

По предложению Минфина России в систему вознаграждения топ-менеджмента компаний с госучастием будут внедрены программы долгосрочной мотивации (ПДМ), говорится в сообщении ведомства.

Соответствующее постановление правительства РФ уже подписано. Документ призван мотивировать отдельных сотрудников и топ-менеджмент организаций работать над ростом капитализации и достижением рыночно-ориентированных показателей, уточняет министерство.

Как отмечается в тексте, вознаграждение работников предусматривается в акциях компании или финансовых инструментах, доходность которых зависит от прироста рыночной стоимости акций.

Важно, чтобы менеджмент был заинтересован в повышении капитализации своего предприятия. Во всем мире для этого используются программы долгосрочной мотивации, прокомментировал нововведение министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Новая система мотивации будет устанавливаться для компаний с госучастием при условии их выхода на IPO/SPO и предусматривает дополнительное вознаграждение топ-менеджмента, привязанное к росту стоимости акций», — сказал он.

Министр добавил, что внедрение ПДМ положительно скажется на инвестиционной привлекательности акций и будет способствовать достижению национальной цели по обеспечению роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66 % ВВП к 2030 г.

