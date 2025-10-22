ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
Т
Татьяна Гладких
Российский рынок

Минфин ожидает 2–3 SPO госкомпаний в 2026

Минфин РФ ожидает в 2026 г. два-три вторичных размещения акций (SPO) госкомпаний, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов России Алексея Моисеева.

Он уточнил, что общий объем размещений составит в пределах 100 млрд руб. Замминистра также отметил, что программа по выводу активов на рынок продолжается в соответствии с ранее утвержденными планами.

