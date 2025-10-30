Минэкономразвития и Минфин против продления антисанкционных корпоративных мер

Временные антисанкционные корпоративные меры, которые были введены в 2022 г., принимались для адаптации бизнеса к новым условиям, а не в качестве норм постоянного действия на период давления, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление директора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Михаила Бештоева.

Он подчеркнул, что аргументов для продления таких мер нет.

В том числе из-за угрозы расширения антироссийских санкций в 2022 г. были введены следующие меры:

компании получили право на полное закрытие данных о себе

проводить собрания акционеров разрешили в заочной форме

был введен повышенный — 5% вместо 1% — порог владения акциями для запроса документов и оспаривания сделок.

При этом большинство всех этих льгот впоследствии либо трансформировались, либо прекратили свое действие.

«Эти меры имели цель превентивно снизить риски такого негативного воздействия со стороны недружественных государств на деятельность российских компаний», — напомнил Бештоев.

Они вводились не как меры вечного действия в период давления, а как меры, которые дают компаниям «возможность остановиться, посмотреть свои корпоративные практики, адаптироваться к той ситуации, которая имеет место», подчеркнул он.

«Эти меры, которые мы принимали для того, чтобы дать компаниям время на адаптацию, они свое влияние, свой эффект уже имели. У компаний было время адаптироваться к ситуации, которая имеет место» — сказал Бештоев.

Таким образом Минэкономразвития выступает против пролонгации действовавших в 2022–2024 гг. антисанкционных мер.

Такую же позицию занимает и Минфин.

«Мы пришли к выводу о том, что достаточных аргументов для того, чтобы принимать решение и предлагать продление мер, мы не увидели», — сказал директор департамента регулирования имущественных отношений министерства финансов Андрей Воронцов.

