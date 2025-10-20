МГУ вошел в топ-20 вузов мира по числу выпускников-миллиардеров

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова оказался в топ-20 вузов, в стенах которых учились миллиардеры, такую статистику приводит портал Visual Capitalist.

Диплом МГУ получили 13 состоятельных выпускников, в их числе Андрей Мельниченко, Олег Дерипаска, Юрий Мильнер, Дмитрий Каменщик, Петр Авен, Александр Мамут и другие. Таким образом, российский вуз занимает 15-ю строчку.

Лидером рейтинга стал Гарвард — среди его выпускников 125 миллиардеров, чье совокупное состояние оценивается почти в $600 млрд. При этом в подсчетах не учитываются Билл Гейтс и Марк Цукерберг, которые учились в университете, но так и не получили диплом.

Следом идут Стэнфорд (69 миллиардеров и соучредитель Yahoo Джерри Янг в списке выпускников), Университет Пенсильвании (38 миллиардеров и Илон Маск среди известных студентов).

В рейтинге также четыре китайских университета, один индийский и один южнокорейский. Как отмечается в публикации, университеты в Азии стремительно развиваются. Этот сдвиг совпадает с общим экономическим ростом в регионе, расширением предпринимательства и укреплением внутренних рынков капитала.

БКС Мир инвестиций