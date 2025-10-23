Международные резервы РФ увеличились на $12,9 млрд

Международные резервы России за неделю с 10 по 17 октября увеличились на $12,9 млрд, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение ЦБ.

По состоянию на 17 октября их размер составил $742,4 млрд. 10 октября эта цифра была на уровне $729,5 млрд.

В состав международных резервов входят монетарное золото, иностранная валюта, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и другое.

БКС Мир инвестиций