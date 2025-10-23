Max запустил платформу для интеграции сервисов бизнеса

Мах открыл «Платформу для партнеров», которая позволяет бизнесу интегрировать в национальный мессенджер свои сервисы, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

С помощью платформы юрлица могут:

автоматизировать работу с клиентами и снизить нагрузку на поддержку с помощью чат-бота

запустить веб-сайт компании с помощью мини-приложения — продажи можно осуществлять прямо в Мах, без перехода на внешние ресурсы

создать собственный канал для публикации контента, связанного с компанией.

Присоединиться к новому сервису могут зарегистрированные в России юридические лица, которые разместили приложение в RuStore.

Открытие платформы проходит в несколько этапов. В первом приняли участие более 500 партнеров, в числе которых Ozon, Магнит, ИКС 5, ВкусВилл, ВТБ, Альфа-Банк, Т2 и Ингосстрах.

На втором этапе к сервису могут подключиться компании, размещающие свои приложения в RuStore и являющиеся налоговыми резидентами России.

На следующем этапе платформа будет доступна всем российским предпринимателям, включая самозанятых.

БКС Мир инвестиций