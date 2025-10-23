Max запустил платформу для интеграции сервисов бизнеса

Мах открыл «Платформу для партнеров», которая позволяет бизнесу интегрировать в национальный мессенджер свои сервисы, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.
С помощью платформы юрлица могут:
Присоединиться к новому сервису могут зарегистрированные в России юридические лица, которые разместили приложение в RuStore.
Открытие платформы проходит в несколько этапов. В первом приняли участие более 500 партнеров, в числе которых Ozon, Магнит, ИКС 5, ВкусВилл, ВТБ, Альфа-Банк, Т2 и Ингосстрах.
На втором этапе к сервису могут подключиться компании, размещающие свои приложения в RuStore и являющиеся налоговыми резидентами России.
На следующем этапе платформа будет доступна всем российским предпринимателям, включая самозанятых.
