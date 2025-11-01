Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ сократилась на 14% за 9 месяцев 2025

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ в период с января по сентябрь 2025 г. составила 352,479 млрд руб., что на 14,2% меньше в годовом выражении, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

С учетом полученной в I полугодии 2025 г. прибыли в 327,74 млрд руб., показатель за III квартал составил 24,74 млрд руб., что более чем в четыре раза ниже, чем в аналогичный период 2024 г.

Выручка снизилась за 9 месяцев года на 8,1%, до 1,951 трлн руб., себестоимость — на 10,3%, до 1,433 трлн руб. В результате валовая прибыль ЛУКОЙЛа уменьшилась на 1,3%, составив 518,65 млрд руб.

Прибыль от продаж оказалась на уровне 374,35 млрд руб. Это на 5,8% меньше, чем в период с января по сентябрь прошлого года. Прибыль до налогообложения снизилась почти на 16%, до 380,41 млрд руб.

БКС Мир инвестиций