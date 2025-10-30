Личный опыт инвестора. «Купоны и акции: как частота выплат влияет на результат инвестиций»

Большинство инвесторов смотрят на облигации как на источник стабильного дохода. Но если эти купоны не тратить, а реинвестировать их в акции, частота выплат начинает играть ключевую роль — особенно на горизонтах 3–5 лет и более. Автор соцсети «Профит» проверил, как частота купонов влияет на конечный результат, взяв реальные бумаги, реальные даты и историю рынка за 5 лет.
Для анализа я выбрал два реальных выпуска с одинаковым риском и разной частотой выплат:
|Вариант
|Инструмент
|ISIN
|Купон
|Частота
|Рейтинг
|A
|ОФЗ-ПД 26219
|RU000A0JWM07
|7,75%
|Раз в полгода
|Гос.
|B
|ДОМ.РФ ИЦБ 13-002P
|RU000A1018T2
|~8%
|Ежемесячно
|AAA(RU)
Все полученные купоны направляем в фонд SBMX — индекс широкого рынка российских акций.
Горизонт расчета — с 2020 по 2025 гг., база — 10 млн руб.
Мы уравняли годовой поток купонов (≈ 772 800 руб. в год), чтобы не сравнивать ставки, а проверить только эффект частоты реинвестирования.
|Параметр
|Полугодовые
|Ежемесячные
|Выплаты
|2 × в год
|12 × в год
|Реинвестирование в
|SBMX
|SBMX
|Горизонт
|5 лет
|5 лет
|Номинал
|10 млн руб.
|10 млн руб.
SBMX прошел через все:
На такой траектории ежемесячные реинвесты (вариант B) дали итоговую стоимость акционной части примерно на 1,4 % выше, чем вариант A (при равных суммах). Если добавить амортизации по ИЦБ ДОМ.РФ — преимущество доходит примерно до 2%.
Разница кажется небольшой, но в масштабе 10 млн руб. — это дополнительные 60–120 тыс. руб. чистого эффекта только за счет частоты. А на горизонте 10 лет — уже до +3–4 % к совокупной доходности портфеля.
Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽Инвестировать
На горизонте в 3–5 лет и более ежемесячная частота выплат становится преимуществом. Почему?
По сути, такая стратегия дает портфелю «второе дыхание»: облигации дают поток, а частота выплат делает этот поток инструментом усреднения в акциях.
БКС Мир инвестиций