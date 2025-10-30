Личный опыт инвестора. «Купоны и акции: как частота выплат влияет на результат инвестиций»

Большинство инвесторов смотрят на облигации как на источник стабильного дохода. Но если эти купоны не тратить, а реинвестировать их в акции, частота выплат начинает играть ключевую роль — особенно на горизонтах 3–5 лет и более. Автор соцсети «Профит» проверил, как частота купонов влияет на конечный результат, взяв реальные бумаги, реальные даты и историю рынка за 5 лет.

Два инструмента — один капитал

Для анализа я выбрал два реальных выпуска с одинаковым риском и разной частотой выплат:

Вариант Инструмент ISIN Купон Частота Рейтинг A ОФЗ-ПД 26219 RU000A0JWM07 7,75% Раз в полгода Гос. B ДОМ.РФ ИЦБ 13-002P RU000A1018T2 ~8% Ежемесячно AAA(RU)

Все полученные купоны направляем в фонд SBMX — индекс широкого рынка российских акций.

Горизонт расчета — с 2020 по 2025 гг., база — 10 млн руб.

Методика: проверяем частоту, а не доходность

Мы уравняли годовой поток купонов (≈ 772 800 руб. в год), чтобы не сравнивать ставки, а проверить только эффект частоты реинвестирования.

Параметр Полугодовые Ежемесячные Выплаты 2 × в год 12 × в год Реинвестирование в SBMX SBMX Горизонт 5 лет 5 лет Номинал 10 млн руб. 10 млн руб.

Результаты на реальных данных

SBMX прошел через все:

падение 2020 г.

восстановление 2021–2022 гг.

бурный рост 2023 – I квартал 2025 г.

коррекцию осенью 2025 г.

На такой траектории ежемесячные реинвесты (вариант B) дали итоговую стоимость акционной части примерно на 1,4 % выше, чем вариант A (при равных суммах). Если добавить амортизации по ИЦБ ДОМ.РФ — преимущество доходит примерно до 2%.

Разница кажется небольшой, но в масштабе 10 млн руб. — это дополнительные 60–120 тыс. руб. чистого эффекта только за счет частоты. А на горизонте 10 лет — уже до +3–4 % к совокупной доходности портфеля.

Если вы среднесрочный или долгосрочный инвестор

На горизонте в 3–5 лет и более ежемесячная частота выплат становится преимуществом. Почему?

Сглаживается риск тайминга При полугодовых купонах вы покупаете акции дважды в год — если попадете на пик, доходность реинвеста падает. Ежемесячные выплаты создают 12 точек входа, и часть из них всегда приходится на просадки, что улучшает среднюю цену входа. Растет эффективность усреднения На волатильном рынке частые покупки лучше распределяют капитал по времени. Это превращает облигации с ежемесячными выплатами в псевдо-инструмент DCA — системный, дисциплинированный и не требующий ручного тайминга. Вы сохраняете защиту облигаций , но получаете дополнительный источник «динамического роста» через реинвест купонов.

По сути, такая стратегия дает портфелю «второе дыхание»: облигации дают поток, а частота выплат делает этот поток инструментом усреднения в акциях.

Что стоит делать на практике

Часть облигационной доли (20–30%) загрузите бумагами с ежемесячными выплатами — ИЦБ ДОМ.РФ, корпоративные AAA-выпуски.

Настройте автоматический реинвест купонов в SBMX или аналогичный ETF широкого рынка.

Не пытайтесь угадывать момент входа. Пусть частота работает за вас.

Оцените совокупный эффект: даже без изменения ставки облигации вы получаете +1–2 п.п. к доходности.

