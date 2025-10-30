ПрофитОткрыть счет
Читать 2 мин
Д
Давид Дадиани
Мнения

Личный опыт инвестора. «Купоны и акции: как частота выплат влияет на результат инвестиций»

  1. Два инструмента — один капитал
  2. Методика: проверяем частоту, а не доходность
  3. Результаты на реальных данных
  4. Если вы среднесрочный или долгосрочный инвестор
  5. Что стоит делать на практике

Большинство инвесторов смотрят на облигации как на источник стабильного дохода. Но если эти купоны не тратить, а реинвестировать их в акции, частота выплат начинает играть ключевую роль — особенно на горизонтах 3–5 лет и более. Автор соцсети «Профит» проверил, как частота купонов влияет на конечный результат, взяв реальные бумаги, реальные даты и историю рынка за 5 лет.

Два инструмента — один капитал

Для анализа я выбрал два реальных выпуска с одинаковым риском и разной частотой выплат:

ВариантИнструментISINКупонЧастотаРейтинг
AОФЗ-ПД 26219RU000A0JWM077,75%Раз в полгодаГос.
BДОМ.РФ ИЦБ 13-002PRU000A1018T2~8%ЕжемесячноAAA(RU)

Все полученные купоны направляем в фонд SBMX — индекс широкого рынка российских акций.

Горизонт расчета — с 2020 по 2025 гг., база — 10 млн руб.

Методика: проверяем частоту, а не доходность

Мы уравняли годовой поток купонов (≈ 772 800 руб. в год), чтобы не сравнивать ставки, а проверить только эффект частоты реинвестирования.

ПараметрПолугодовыеЕжемесячные
Выплаты2 × в год12 × в год
Реинвестирование вSBMXSBMX
Горизонт5 лет5 лет
Номинал10 млн руб.10 млн руб.

Результаты на реальных данных

SBMX прошел через все:

  • падение 2020 г.
  • восстановление 2021–2022 гг.
  • бурный рост 2023 – I квартал 2025 г.
  • коррекцию осенью 2025 г.

На такой траектории ежемесячные реинвесты (вариант B) дали итоговую стоимость акционной части примерно на 1,4 % выше, чем вариант A (при равных суммах). Если добавить амортизации по ИЦБ ДОМ.РФ — преимущество доходит примерно до 2%.

Разница кажется небольшой, но в масштабе 10 млн руб. — это дополнительные 60–120 тыс. руб. чистого эффекта только за счет частоты. А на горизонте 10 лет — уже до +3–4 % к совокупной доходности портфеля.

Год без комиссии

Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽

Инвестировать

Если вы среднесрочный или долгосрочный инвестор

На горизонте в 3–5 лет и более ежемесячная частота выплат становится преимуществом. Почему?

  1. Сглаживается риск тайминга При полугодовых купонах вы покупаете акции дважды в год — если попадете на пик, доходность реинвеста падает. Ежемесячные выплаты создают 12 точек входа, и часть из них всегда приходится на просадки, что улучшает среднюю цену входа.
  2. Растет эффективность усреднения На волатильном рынке частые покупки лучше распределяют капитал по времени. Это превращает облигации с ежемесячными выплатами в псевдо-инструмент DCA — системный, дисциплинированный и не требующий ручного тайминга.
  3. Вы сохраняете защиту облигаций, но получаете дополнительный источник «динамического роста» через реинвест купонов.

По сути, такая стратегия дает портфелю «второе дыхание»: облигации дают поток, а частота выплат делает этот поток инструментом усреднения в акциях.

Что стоит делать на практике

  • Часть облигационной доли (20–30%) загрузите бумагами с ежемесячными выплатами — ИЦБ ДОМ.РФ, корпоративные AAA-выпуски.
  • Настройте автоматический реинвест купонов в SBMX или аналогичный ETF широкого рынка.
  • Не пытайтесь угадывать момент входа. Пусть частота работает за вас.
  • Оцените совокупный эффект: даже без изменения ставки облигации вы получаете +1–2 п.п. к доходности.

БКС Мир инвестиций

Личный опытМнения