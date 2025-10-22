Личный опыт инвестора. «Карман потребителя — финальный адрес любой налоговой реформы»

Как повышение НДС с 1 января 2026 г. повлияет на финансовое состояние эмитентов и российский фондовый рынок, рассказывает автор соцсети «Профит».

Горизонт ближайших изменений

С 1 января 2026 г. базовая ставка НДС повышается с 20% до 22%. Льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, товаров для детей. Одновременно снижается порог выручки на упрощенной системе, при превышении которого возникает обязанность уплачивать НДС: с 60 млн до 10 млн руб. в год. Дополнительные доходы направляются на сокращение дефицита бюджета и финансирование приоритетных расходов, включая безопасность и оборону. Что это означает для инфляции и ключевой ставки, а также для российского рынка акций — разберемся ниже.

Контекст изменений: как менялась налоговая политика с 2019

Налоговая система в последние годы последовательно менялась. В 2019 г. базовая ставка НДС была повышена с 18% до 20%. В конце 2023 г. был введен единый налоговый взнос с прибыли (ЕНВ) для крупнейших компаний, фактически ставший внеплановым налогом на сверхприбыль. С 2025 г. повышена ставка налога на прибыль с 20% до 25%, а также введена новая пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. Несмотря на заявления монетарных властей о сохранении предсказуемости налоговой политики, отдельные решения впоследствии были скорректированы в соответствии с бюджетными приоритетами.

НДС: макроэкономическая рамка и бюджетный эффект

Повышение базовой ставки НДС с 20% до 22% обеспечит бюджету дополнительные доходы в объеме около 4,42 трлн руб. за три года. По оценке Минфина, эта мера даст 1,18 трлн руб. в 2026 г., 1,55 трлн руб. в 2027 г. и 1,67 трлн руб. в 2028 г. Эти средства позволят частично покрыть расходы без пропорционального увеличения дефицита бюджета и объемов государственного заимствования.

Сокращение объема заимствований снижает давление на долговой рынок: государству не требуется предлагать повышенные доходности для размещения облигаций. Это способствует стабилизации процентных ставок в экономике и снижает стоимость привлечения капитала для бизнеса и населения. В результате общий уровень финансовой устойчивости возрастает.

Для бизнеса повышение ставки НДС означает рост косвенных издержек. Экспортеры, продолжающие применять нулевую ставку, ощутят эффект через удорожание внутренних операций: логистики, тарифов, услуг и производственных компонентов. Для компаний, ориентированных на внутренний рынок, последствия будут зависеть от степени конкуренции и эластичности спроса: часть сможет переложить издержки на цену, тогда как другие столкнутся с давлением на маржу.

Дополнительно, снижение порога выручки для применения УСН расширит круг плательщиков НДС. Это повлечет изменение расчетов с бюджетом и может временно увеличить нагрузку на денежный поток малого и среднего бизнеса за счет перехода на иную модель налогообложения и документооборота. На уровне отдельных компаний ключевым фактором станет способность адаптироваться к измененной структуре издержек и сохранять операционную эффективность.

НДС, цены и политика ЦБ: эффект для инфляции, ключевой ставки и валютного курса

Повышение базовой ставки НДС с 20% до 22% оказывает влияние прежде всего на общий уровень цен в моменте, но не запускает устойчивый инфляционный процесс. При полном переносе ставки в цену конечного товара рост составил бы около +1,66%. Однако на практике эффект значительно слабее: около трети потребительских расходов приходится на товары с льготной ставкой 10%, а часть оборота формируется вне системы НДС — например, в секторе малого бизнеса на УСН или в неформальной экономике.

Дополнительно, высокая конкуренция и жесткие денежно-кредитные условия (в том числе высокая ключевая ставка и замедление роста потребительского спроса) ограничивают возможности бизнеса повышать цены без риска потери выручки. Все это снижает масштаб ценового переноса.

По оценкам, вклад в годовую инфляцию может составить 0,5–0,7 п.п., что сопоставимо с эффектом аналогичного повышения в 2019 г. Тогда пик роста цен пришелся на первый квартал, после чего влияние быстро сошло на нет — текущая ситуация, с высокой ключевой ставкой и сдержанным спросом, делает такой сценарий весьма вероятным.

Для Банка России такой подход — предпочтительный компромисс: разовый проинфляционный импульс от повышения НДС лучше, чем устойчивое давление со стороны увеличивающегося бюджетного дефицита. Более сбалансированная фискальная политика снижает инфляционные ожидания и позволяет сохранить текущую траекторию ключевой ставки, без необходимости ее повышения.

Рынок ОФЗ уже частично отыграл ожидаемый эффект от повышения НДС: доходности снизились на фоне снижения дефицита и смягчения инфляционных рисков в будущем. Дальнейшая динамика будет зависеть от фактической реакции потребительских цен и риторики Банка России. Если подтвердится, что ценовой эффект ограничен и будет разовым, это создаст потенциал для продолжения снижения доходностей — уже за счет роста цен облигаций от текущих уровней.

На валютном рынке ситуация развивалась вопреки консенсусу: ожидалось ослабление рубля во второй половине 2025 г., однако меры по снижению дефицита бюджета и ограниченный спрос на валюту со стороны Минфина оказали поддержку рублю. Тем не менее волатильность сохраняется — на фоне перестройки ожиданий по ставке, внешних шоков и геополитической неопределённости.

Рынок акций: переход от макроэффектов к отраслевым рискам

Повышение базовой ставки НДС до 22% будет отражаться на компаниях фондового рынка неравномерно. Для одних эмитентов эффект окажется нейтральным или даже потенциально положительным, тогда как другие столкнутся с прямым давлением на маржу, ростом издержек и риском замедления продаж. Реакция компаний будет зависеть от того, как сильно они зависят от внутреннего спроса, способны ли перекладывать рост издержек в цены и насколько чувствительна их маржа к изменению налоговой нагрузки.

Наибольшую чувствительность демонстрирует потребительский сектор. Ритейл, FMCG и маркетплейсы работают с невысокой маржинальностью и высокой конкуренцией, что ограничивает возможность полного переноса издержек в цены. Повышение НДС оказывает давление как на операционные расходы, так и на конечный спрос. Для крупнейших публичных ритейлеров и производителей массового ассортимента риски связаны со снижением маржи и замедлением темпов продаж — особенно на фоне ценовой чувствительности потребителей.

Строительный сектор может ощутить комплексное давление как со стороны издержек, так и со стороны спроса. Повышение ставки НДС увеличит стоимость строительных материалов, подрядных работ и инженерных услуг, что приведет к росту себестоимости проектов. Для публичных девелоперов это означает необходимость пересмотра финансовых моделей и возможное повышение цен на жилье, чтобы сохранить рентабельность. При этом ценовая чувствительность населения и переориентация спроса на вторичный рынок могут ограничить потенциал переноса издержек, усиливая риски снижения маржи. В совокупности это повышает чувствительность сектора к ставке и замедлению спроса, что может отразиться на переоценке акций девелоперов в ближайшей перспективе.

Сектор транспорта и логистики также входит в группу уязвимых. Рост затрат на топливо, обслуживание и запчасти усилится за счет повышения НДС на закупаемые товары и услуги. При этом возможность переложить эти издержки в тарифы ограничена — особенно в сегментах с фиксированными контрактами, таких как морские и железнодорожные перевозки. Это создает дополнительное давление на маржинальность.

В экспортоориентированных отраслях (нефть, газ, металлургия) эффект будет минимален. Экспорт облагается по нулевой ставке, основная выручка формируется в валюте, а влияние НДС ограничивается ростом внутренних издержек. Существенного влияния на котировки не ожидается: здесь продолжат доминировать внешние ценовые факторы и курс рубля.

Финансовый сектор в текущих условиях выглядит относительно устойчиво. Банковские и страховые услуги не облагаются НДС, что исключает прямое налоговое давление на выручку. Поддержку оказывает сохраняющаяся высокая ключевая ставка, обеспечивая комфортный уровень процентной маржи, особенно для банков с развитым розничным бизнесом и значительной долей кредитов с плавающей ставкой. При этом эффект ограничивается ростом регуляторной нагрузки: Банк России повышает макропруденциальные надбавки, прежде всего в сегменте необеспеченного кредитования, что усиливает требования к капиталу и ограничивает потенциал расширения портфеля.

Для IT-сектора рост НДС нейтрален из-за налоговых льгот, но с точки зрения фондового рынка это не фактор поддержки. При сохраняющемся дефиците драйверов роста и переоценке, внимание инвесторов к сектору остается ограниченным.

Для сектора здравоохранения влияние повышения НДС ограничено — большая часть препаратов и медицинских изделий облагается по ставке 10% или освобождена от налога. Однако в частной медицине может усилиться фискальное давление: в Госдуме предложен законопроект о замене нулевой ставки налога на прибыль ставкой 5%. Это усиливает регуляторные риски и уже вызвало снижение котировок профильных эмитентов.

Общие выводы

Повышение НДС до 22% не меняет фундаментального вектора для всего фондового рынка, но усиливает различия в реакции между отраслями. Компании с экспортной выручкой, доступом к бюджетным проектам или гибкой ценовой моделью выглядят более устойчивыми. Напротив, бизнесы, зависящие от внутреннего потребления и работающие с низкой маржой, будут под давлением. Ключевые эффекты проявятся в отчетности за 2026 г. — инвесторы будут оценивать способность компаний адаптироваться к новым условиям. Карман потребителя — финальный адрес любой налоговой реформы: туда приходит реальная цена решений. Поэтому именно от динамики спроса будет зависеть, насколько быстро экономика переварит фискальные изменения.

