Кыргызстан представил государственную криптовалюту

Кыргызстан в рамках национальной стратегии в области криптовалют объявил о запуске национального стейблкойна KGST, пишет CoinDesk со ссылкой на сообщение соучредителя и бывшего гендиректора криптобиржи Binance Чанпэн Чжао.

Новый стейблкойн будет привязан к национальной валюте — сому — в соотношении 1:1 и зарегистрирован в государственном реестре цифровых активов. Кроме того, ранее в стране анонсировали выпуск другого стейблкойна — USDKG. Он обеспечен долларами и поддерживается золотыми резервами Минфина Кыргызстана на сумму $500 млн.

Также, пишет CoinDesk, юридическое признание получила национальная цифровая валюта — цифровой сом. В ближайшем будущем ее протестируют для осуществления государственных платежей.

Издание отмечает, что в апреле президент Садыр Жапаров решил внести в в конституционное законодательство Кыргызстана изменения, которые дают цифровой валюте статус законного платежного средства. Также в стране сформирован национальный криптовалютный резерв, организовано обучение для сотрудников правоохранительных органов и заключено партнерство с Binance Academy для сотрудничества с десятью университетами.

