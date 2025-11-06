Юаню пока не удается закрепиться выше 11,4

• Рубль предпринимает попытки роста.
• Индекс гособлигаций RGBI продолжает восстанавливаться.
Рубль в первый час торгов сегодня укреплялся против юаня после вчерашнего снижения более чем на 2%. Котировки CNY/RUB опускались в моменте ниже 11,35, но быстро отскочили к 11,4. В течение дня могут предприниматься дальнейшие попытки пробоя данного сопротивления.
Рубль находится под влиянием нескольких факторов:
Техническая картина на дневном графике характеризуется сходящимся треугольником. Ближайшие дни курс может провести в диапазоне 11,24–11,38, после чего возможен выход из него и некоторое ускорение движения.
В индексе RGBI на дневном графике сложилась формация «Двойное дно». Бенчмарк долгового рынка восстанавливается. Сегодня влияние на ход торгов окажут публикации Банка России, в том числе резюме по ключевой ставке. Уже на следующей неделе ожидается погашение истекающего выпуска ОФЗ почти на 450 млрд руб., что поддерживает спрос.
БКС Мир инвестиций