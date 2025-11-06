Юаню пока не удается закрепиться выше 11,4

Главное

• Рубль предпринимает попытки роста.

• Индекс гособлигаций RGBI продолжает восстанавливаться.

В деталях

Рубль в первый час торгов сегодня укреплялся против юаня после вчерашнего снижения более чем на 2%. Котировки CNY/RUB опускались в моменте ниже 11,35, но быстро отскочили к 11,4. В течение дня могут предприниматься дальнейшие попытки пробоя данного сопротивления.

Рубль находится под влиянием нескольких факторов:

Геополитика. Внешний фон нестабильный: то резко улучшается, то вновь становится неблагоприятным.

Денежно-кредитная политика Банка России. Регулятор продолжает снижать ключевую ставку, но настроения и прогнозы поменялись вопреки ожиданиям рынка. Снижение будет происходить более медленными темпами. Прогнозные значения на 2026 г. выше, чем были озвучены ранее. Теперь 13–15% против ранних 12–13%. Этот фактор для рубля поддерживающий.

ЦБ РФ сократит продажи валюты в ноябре с 9,5 млрд руб. до 9 млрд руб. Возможно, это несколько ослабит позиции рубля, но незначительно.

Техническая картина на дневном графике характеризуется сходящимся треугольником. Ближайшие дни курс может провести в диапазоне 11,24–11,38, после чего возможен выход из него и некоторое ускорение движения.

В индексе RGBI на дневном графике сложилась формация «Двойное дно». Бенчмарк долгового рынка восстанавливается. Сегодня влияние на ход торгов окажут публикации Банка России, в том числе резюме по ключевой ставке. Уже на следующей неделе ожидается погашение истекающего выпуска ОФЗ почти на 450 млрд руб., что поддерживает спрос.

БКС Мир инвестиций