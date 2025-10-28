Курс доллара снова вырос

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на завтра, 29 октября. Согласно данным регулятора, рубль подешевел к основным валютам.
Официальный курс на 29 октября:
• Доллар — 79,8174руб., повышение на 1,05% к вчерашнему значению78,9848 руб.
• Евро — 92,9395 руб. (+0,99% к92,0233 руб.).
• Юань — 11,1921 руб. (+1,15% к 11,0648 руб.).
• Гонконгский доллар — 10,2911 руб. (+1,01% к 10,1876 руб.).
С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
