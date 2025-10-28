ПрофитОткрыть счет
А
Ангелина Степанова
Валютный рынок

Курс доллара снова вырос


Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на завтра, 29 октября. Согласно данным регулятора, рубль подешевел к основным валютам.

Официальный курс на 29 октября:

• Доллар — 79,8174 руб., повышение на 1,05% к вчерашнему значению 78,9848 руб.

• Евро — 92,9395 руб. (+0,99% к 92,0233 руб.).

• Юань — 11,1921 руб. (+1,15% к 11,0648 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,2911 руб. (+1,01% к 10,1876 руб.).

С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

