Курс доллара снова снижается

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на завтра, 24 октября. Согласно данным регулятора, рубль подорожал к основным валютам.
Официальный курс на 24 октября:
• Доллар — 81,2690руб., снижение на 0,47% к вчерашнему значению81,6549 руб.
• Евро — 94,3889 руб. (-0,38% к94,7543 руб.).
• Юань — 11,3733 руб. (-0,7% к 11,4541 руб.).
• Гонконгский доллар — 10,4755 руб. (-0,49% к 10,5273 руб.).
С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.