Валютный рынок

Курс доллара снова снижается


Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на завтра, 24 октября. Согласно данным регулятора, рубль подорожал к основным валютам.

Официальный курс на 24 октября:

• Доллар — 81,2690 руб., снижение на 0,47% к вчерашнему значению 81,6549 руб.

• Евро — 94,3889 руб. (-0,38% к 94,7543 руб.).

• Юань — 11,3733 руб. (-0,7% к 11,4541 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,4755 руб. (-0,49% к 10,5273 руб.).

С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

