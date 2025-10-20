Курс доллара продолжил рост

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на вторник, 21 октября. Согласно данным регулятора, рубль подешевел к большинству основных валют.
Официальный курс:
• Доллар — 81,3582 руб., рост на 0,46% к вчерашнему значению 80,9834руб.
• Евро — 94,3845 руб. (-0,21% к94,5835 руб.).
• Юань — 11,3540 руб. (+0,09% к 11,3435 руб.).
• Гонконгский доллар — 10,4904 руб. (+0,43% к 10,4448 руб.).
С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.