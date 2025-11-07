ПрофитОткрыть счет
Александр Сокольский
Валютный рынок

Курс доллара и евро на 7 ноября. Доллар продолжает расти

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 7 ноября.

Официальный курс:

• Доллар — 81,3765 руб., рост на 0,23% ко вчерашнему значению 81,1885 руб.

• Евро — 93,7641 руб. (+0,27% к 93,5131 руб.).

• Юань — 11,3674 руб. (+1,09% к 11,2449 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,4853 руб. (+0,24% к 10,4597 руб.).

