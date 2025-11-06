ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Александр Сокольский
Валютный рынок

Курс доллара и евро на 6 ноября. Доллар поднялся выше 81

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 6 ноября.

Официальный курс:

• Доллар — 81,1885 руб., рост на 0,37% к вчерашнему значению 80,8861 руб.

• Евро — 93,5131 руб. (+0,14% к 93,3848 руб.).

• Юань — 11,3362 руб. (+0,81% к 11,2449 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,4597 руб. (+0,3% к 10,4282 руб.).

БКС Мир инвестиций

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс
Подписаться
Валютный рынокЕвроРубльЮаньДоллар