ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Александр Сокольский
Валютный рынок

Курс доллара и евро на 29 октября. Доллар подрос

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 29 октября.

Официальный курс:

• Доллар — 79,8174 руб., рост на 1,05% к вчерашнему значению 78,9848 руб.

• Евро — 92,9395 руб. (+0,99% к 92,0233 руб.).

• Юань — 11,1921 руб. (+1,15% к 11,0648 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,2911 руб. (+1,01% к 10,1876 руб.).

БКС Мир инвестиций

Обгоняем депозиты — до 37% годовых

С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте

Инвестировать
Валютный рынокРубльДолларЮаньЕвро