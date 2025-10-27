ПрофитОткрыть счет
Курс доллара и евро на 27 октября. Доллар упал ниже 81 рубля

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 27 октября.

Официальный курс:

• Доллар — 80,9713 руб., снижение на 0,36% к предыдущему значению 81,2690 руб.

• Евро — 94,0820 руб. (-0,32% к 94,3889 руб.).

• Юань — 11,3079 руб. (-0,57% к 11,3733 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,4398 руб. (-0,34% к 10,4755 руб.).

