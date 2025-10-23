ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Александр Сокольский
Валютный рынок

Курс доллара и евро на 23 октября. Доллар перешел к росту

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 23 октября.

Официальный курс:

• Доллар — 81,6549 руб., повышение на 0,37% к вчерашнему значению 81,3475 руб.

• Евро — 94,7543 руб. (+0,09% к 94,6656 руб.).

• Юань — 11,4541 руб. (+0,78% к 11,3645 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,5273 руб. (+0,39% к 10,4856 руб.).

ЮаньРубльВалютный рынокДолларЕвро