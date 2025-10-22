ПрофитОткрыть счет
Валютный рынок

Курс доллара и евро на 22 октября. Доллар незначительно подешевел

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 22 октября.

Официальный курс:

• Доллар — 81,3475 руб., снижение на 0,01% к вчерашнему значению 81,3582 руб.

• Евро — 94,6656 руб. (+0,29% к 94,3845 руб.).

• Юань — 11,3645 руб. (+0,09% к 11,3540 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,4856 руб. (-0,04% к 10,4904 руб.).

