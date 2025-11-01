ПрофитОткрыть счет
А
Александр Сокольский
Валютный рынок

Курс доллара и евро на 1 ноября. Доллар продолжает расти

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 1 ноября.

Официальный курс:

• Доллар — 80,9756 руб., повышение на 0,59% к вчерашнему значению 80,5037 руб.

• Евро — 93,3893 руб. (почти без изменений к вчерашним 93,3894 руб.).

• Юань — 11,3408 руб. (+0,4% к 11,2952 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,4390 руб. (+0,55% к 10,3822 руб.).

