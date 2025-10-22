Курс доллара перешел к росту

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на четверг, 23 октября. Согласно данным регулятора, рубль подешевел к основным ключевым валютам.
Официальный курс:
• Доллар — 81,6549руб., повышение на 0,37% к вчерашнему значению 81,3475 руб.
• Евро — 94,7543 руб. (+0,09% к94,6656 руб.).
• Юань — 11,4541 руб. (+0,78% к 11,3645 руб.).
• Гонконгский доллар — 10,5273 руб. (+0,39% к 10,4856 руб.).
С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
