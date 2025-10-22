ПрофитОткрыть счет
А
Ангелина Степанова
Валютный рынок

Курс доллара перешел к росту


Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на четверг, 23 октября. Согласно данным регулятора, рубль подешевел к основным ключевым валютам.

Официальный курс:

• Доллар — 81,6549 руб., повышение на 0,37% к вчерашнему значению 81,3475 руб.

• Евро — 94,7543 руб. (+0,09% к 94,6656 руб.).

• Юань — 11,4541 руб. (+0,78% к 11,3645 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,5273 руб. (+0,39% к 10,4856 руб.).

С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

