Куда вложить средства после погашения облигаций и выплаты купонов

Один из ключевых моментов при инвестировании — правильный выбор инструментов. Погашение облигаций и регулярные купоны заставляют пересматривать состав портфеля и принимать сложные решения. Реинвестирование высвобожденных средств в надежные активы может кратно увеличить капитал.
1. Менее чем через неделю, 12 ноября, инвесторы ожидают крупное погашение по выпуску ОФЗ-ПД 26229. Сумма выплат составит около 450 млрд руб., что выступит ощутимым катализатором для роста цен и снижения доходностей на рынке гособлигаций.
2. По части погашений корпоративных облигаций в ноябре ожидается, что сумма выплат может достигнуть 200 млрд руб. без учета частичного погашения и амортизации. Можно выделить несколько наиболее крупных выпусков:
3. Очень существенные суммы поступят в распоряжение инвесторов в виде купонов по облигациям. Ориентировочно за ноябрь выплаты превысят 400 млрд руб. Наиболее крупные выплаты по гособлигациям поступят от выпусков:
Среди лидеров по купонам в корпоративных бумагах — Роснефть, которая за ноябрь выплатит более 168 млрд руб. в шести крупнейших выпусках.
1. В долгосрочном приближении привлекательными остаются инвестиции в фондовый рынок РФ. Индекс МосБиржи колеблется ниже 2600 п. под давлением геополитики и монетарного фактора. В текущих условиях стоит учитывать нестабильность внешнеполитической картины, изменение которой может происходить в сжатые сроки. При выборе конкретных акций можно обратить внимание на наших фаворитов.
Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 4100 руб. / +60,1%.
Акции продовольственного ритейлера с низкой долговой нагрузкой привлекательны по нескольким причинам. Компания активно наращивает долю рынка, сохраняет относительно высокую рентабельность бизнеса и позволяет получить впечатляющую дивидендную доходность.
Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 170 руб. / +33,1%.
ЕвроТранс продолжает адаптировать свою стратегию, диверсифицируя бизнес и смещая фокус на высокомаржинальные направления. Несмотря на повышенную долговую нагрузку, акции сохраняют инвестиционную привлекательность благодаря фундаментальной недооцененности и высокой ожидаемой дивдоходности на горизонте года.
Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 4400 руб. / +49%.
Т-Технологии, несмотря на свои масштабы, остается историей роста. В 2025 г. банк планирует увеличить прибыль на 40% при ROE около 30%. Около 30% выручки приходится на бизнесы, не связанные с кредитованием, и это преимущество.
Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 6900 руб. / +70%.
Ждем, что результаты Яндекса в 2025–2026 гг. будут сильными за счет тренда на цифровизацию экономики РФ, увеличения доли на рынке и рентабельности по отдельным бизнес-сегментам. Низкая долговая нагрузка позволяет сохранять темпы роста бизнеса в условиях дорогих кредитов.
Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 1600 руб. / +52%.
Клиентам отправлено уже десять партий СПГ с проекта «Арктик СПГ – 2», о чем заявляют открытые источники. Это подтверждает тезис о сохранении функционирования логистической цепочки, даже несмотря на риски вторичных санкций для покупателей. В ближайшей перспективе инвесторы могут начать пересматривать оценки в сторону повышения на фоне растущих объемов продаж СПГ и ожидаемого сезонного роста цен на газ.
2. Крупные погашения в ОФЗ — один из основных драйверов их роста. Другими важными катализаторами выступает постепенное снижение ключевой ставки и размещение нерыночных флоатеров Минфином на 2 трлн руб. Уже к концу 2025 г. эти драйверы могут привести к снижению доходности длинных ОФЗ на 1 п.п.
Доход за год по длинным ОФЗ превысит 30% при снижении их доходности до 12% за тот же период (с учетом переоценки тела облигации и реинвестирования купонов).
3. Среди корпоративных бумаг видим интересные идеи в облигациях с рейтингом ниже АА, так как доходность облигаций более надежных эмитентов сопоставима с доходностью ОФЗ. Для упрощения выбора наиболее привлекательных инструментов по соотношению доходности и риска можно обратиться к фаворитам БКС.
