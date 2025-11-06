Куда вложить средства после погашения облигаций и выплаты купонов

Один из ключевых моментов при инвестировании — правильный выбор инструментов. Погашение облигаций и регулярные купоны заставляют пересматривать состав портфеля и принимать сложные решения. Реинвестирование высвобожденных средств в надежные активы может кратно увеличить капитал.

Крупные выплаты

1. Менее чем через неделю, 12 ноября, инвесторы ожидают крупное погашение по выпуску ОФЗ-ПД 26229. Сумма выплат составит около 450 млрд руб., что выступит ощутимым катализатором для роста цен и снижения доходностей на рынке гособлигаций.

2. По части погашений корпоративных облигаций в ноябре ожидается, что сумма выплат может достигнуть 200 млрд руб. без учета частичного погашения и амортизации. Можно выделить несколько наиболее крупных выпусков:

Газпром капитал БО-003Р-08 и БО-003Р-05 суммарно на 40 млрд руб. 6 ноября.

суммарно на 40 млрд руб. 6 ноября. Сбербанк ПАО 001Р-SBER38 на 20 млрд руб. 7 ноября.

на 20 млрд руб. 7 ноября. Газпром капитал ООО БО-001Р-07 на 30 млрд руб. 13 ноября.

на 30 млрд руб. 13 ноября. Ростелеком ПАО 001P-13R на 20 млрд руб. 14 ноября.

на 20 млрд руб. 14 ноября. РусГидро (ПАО) БО-П07 на 20 млрд руб. 21 ноября.

3. Очень существенные суммы поступят в распоряжение инвесторов в виде купонов по облигациям. Ориентировочно за ноябрь выплаты превысят 400 млрд руб. Наиболее крупные выплаты по гособлигациям поступят от выпусков:

ОФЗ-ПД 26247 на сумму 61,08 млрд руб. с выплатой 26 ноября.

на сумму 61,08 млрд руб. с выплатой 26 ноября. ОФЗ-ПД 26241 на сумму 35,53 млрд руб. с выплатой 26 ноября.

на сумму 35,53 млрд руб. с выплатой 26 ноября. ОФЗ-ПК 29009 на сумму 21,32 млрд руб. с выплатой 12 ноября.

Среди лидеров по купонам в корпоративных бумагах — Роснефть, которая за ноябрь выплатит более 168 млрд руб. в шести крупнейших выпусках.

Куда реинвестировать?

1. В долгосрочном приближении привлекательными остаются инвестиции в фондовый рынок РФ. Индекс МосБиржи колеблется ниже 2600 п. под давлением геополитики и монетарного фактора. В текущих условиях стоит учитывать нестабильность внешнеполитической картины, изменение которой может происходить в сжатые сроки. При выборе конкретных акций можно обратить внимание на наших фаворитов.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 4100 руб. / +60,1%.

Акции продовольственного ритейлера с низкой долговой нагрузкой привлекательны по нескольким причинам. Компания активно наращивает долю рынка, сохраняет относительно высокую рентабельность бизнеса и позволяет получить впечатляющую дивидендную доходность.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 170 руб. / +33,1%.

ЕвроТранс продолжает адаптировать свою стратегию, диверсифицируя бизнес и смещая фокус на высокомаржинальные направления. Несмотря на повышенную долговую нагрузку, акции сохраняют инвестиционную привлекательность благодаря фундаментальной недооцененности и высокой ожидаемой дивдоходности на горизонте года.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 4400 руб. / +49%.

Т-Технологии, несмотря на свои масштабы, остается историей роста. В 2025 г. банк планирует увеличить прибыль на 40% при ROE около 30%. Около 30% выручки приходится на бизнесы, не связанные с кредитованием, и это преимущество.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 6900 руб. / +70%.

Ждем, что результаты Яндекса в 2025–2026 гг. будут сильными за счет тренда на цифровизацию экономики РФ, увеличения доли на рынке и рентабельности по отдельным бизнес-сегментам. Низкая долговая нагрузка позволяет сохранять темпы роста бизнеса в условиях дорогих кредитов.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 1600 руб. / +52%.

Клиентам отправлено уже десять партий СПГ с проекта «Арктик СПГ – 2», о чем заявляют открытые источники. Это подтверждает тезис о сохранении функционирования логистической цепочки, даже несмотря на риски вторичных санкций для покупателей. В ближайшей перспективе инвесторы могут начать пересматривать оценки в сторону повышения на фоне растущих объемов продаж СПГ и ожидаемого сезонного роста цен на газ.

2. Крупные погашения в ОФЗ — один из основных драйверов их роста. Другими важными катализаторами выступает постепенное снижение ключевой ставки и размещение нерыночных флоатеров Минфином на 2 трлн руб. Уже к концу 2025 г. эти драйверы могут привести к снижению доходности длинных ОФЗ на 1 п.п.

Доход за год по длинным ОФЗ превысит 30% при снижении их доходности до 12% за тот же период (с учетом переоценки тела облигации и реинвестирования купонов).

3. Среди корпоративных бумаг видим интересные идеи в облигациях с рейтингом ниже АА, так как доходность облигаций более надежных эмитентов сопоставима с доходностью ОФЗ. Для упрощения выбора наиболее привлекательных инструментов по соотношению доходности и риска можно обратиться к фаворитам БКС.

БКС Мир инвестиций