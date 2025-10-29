Кризис — время возможностей. Как персональные брокеры помогают инвестировать на любом рынке

Продолжаем делиться позитивными кейсами клиентов БКС. В новой статье — еще три истории о том, как персональные брокеры помогли заработать в условиях, когда это казалось почти невозможным.

Поиск возможностей на любом рынке. История Александра Токмина

Основной принцип в работе — построение комфортных долгосрочных отношений с клиентом.

Базовые качества — психологическая устойчивость, честность.

Клиент пришел ко мне в 2013 г. с классической задачей — заработать больше ключевой ставки. Но уже с 2014 г. началась череда кризисов: первые внешние ограничения, падение рынка акций на 20%, обвал рубля. Затем был сложный 2017 г. со второй волной внешнего давления, потом 2020–2022 гг. Ситуация выглядела так, будто эффективно инвестировать невозможно.

Как была решена задача. Нам все время приходилось адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации. Вначале мы преимущественно инвестировали в рынок США, потом перестроились на РФ, больше фокусируясь на облигациях. Было нелегко, но благодаря доверию клиента мы смогли пройти этот период успешно.

Наш результат. Мы начали с 5 млн руб., сейчас портфель клиента почти достиг 90 млн руб. Не все из этих денег мы заработали — часть клиент довносил, чтобы докупить качественные ценные бумаги на просадке. Но все равно результат внушительный.

+30% годовых в эпоху высоких банковских ставок. История Меружана Фаградяна

Основные принципы в работе — акцент на длительное сотрудничество с клиентом, опора на знания, опыт и финансовую дисциплину.

В конце 2024 г., когда краткосрочные вклады приносили более 20%, клиент искал способ зафиксировать высокую доходность не на месяцы, а на годы.

Как была решена задача. Я сформировал портфель из корпоративных облигаций надежных эмитентов сроком погашения до 2–3 лет. Эти ценные бумаги в тот момент торговались с дисконтом из-за общей паники и негатива с связи с высокой ключевой ставкой.

Наш результат. С января по сентябрь 2025 г. портфель вырос на 23% (более 30% годовых). Клиент получил стабильный доход и уверенность в том, что подобранная мною стратегия действительно работает.

Системный подход как залог успеха. История Андрея Сумливого

Основной принцип в работе — опора на глубокое понимание всех аспектов финансовой ситуации: от технических деталей до макроэкономического фона.

Базовые качества — экономический и математический образ мышления.

Мы недавно закрыли III квартал 2025 г., и я хочу поделиться результатами моих клиентов. Это был непростой период: акции на минимумах, облигации проседают, риски растут. В таких условиях инвесторы чаще всего уходят в минус. Но системный подход позволил нам не просто сохранить капитал, но и заработать.

Наш результат. Вот несколько цифр:

95% клиентов — завершили III квартал 2025 г. лучше Индекса МосБиржи.

87% клиентов — в плюсе на упавшем рынке.

60% клиентов — обогнали максимальные банковские ставки РФ.

Как мы этого достигли. Благодаря портфельному подходу и грамотной диверсификации я и моя команда помогли заработать не одному и не двум клиентам, а многим. И мы делаем это регулярно. Но за каждым успехом стоит не случайная удача, а системный взгляд на инвестиции.

И самое главное — мы сохранили не только капитал на упавшем рынке, но и веру наших клиентов в инвестиции. Когда начнется рост — снова выиграют те, кто будет действовать вместе с профессионалом.

