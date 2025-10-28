Кошелек PayPal интегрируют в ChatGPT

PayPal встроит свой цифровой кошелек в ChatGPT, соответствующее соглашение компания подписала с OpenAI, пишет CNBC со ссылкой на сообщение организации.

Пользователи чат-бота, начиная со следующего года, будут иметь возможность оплачивать товары, найденные с его помощью. Продавцы, в свою очередь, смогут размещать через ChatGPT свои товары, при этом регистрироваться в OpenAI им не придется.

«У нас есть сотни миллионов лояльных владельцев кошельков PayPal, которые теперь смогут нажать кнопку “Купить с PayPal” на ChatGPT и совершить безопасную и надежную покупку», — сказал гендиректор компании Алекс Крисс.

На фоне этой новости акции компании подскочили на 13%.

БКС Мир инвестиций