Копилка Дяди Сэма. Три IT-тяжеловеса

Что интересного в Штатах? Если говорить о корпоративных событиях, то сезон отчетности.

Оценим акции трех технологичных компаний, представивших на днях квартальные релизы. Покупка / продажа бумаг может быть осуществлена при помощи контрактов CFD в БКС Форекс.

За пять торговых дней S&P 500 увеличился на 0,7%, NASDAQ 100 — на 2%. Основные драйверы — заседания ФРС и ЕЦБ, шатдаун, отчеты корпораций.

Amazon (+8,9% за неделю)

Участники рынка отыграли квартальный релиз онлайн-ритейлера в пятницу. Капитализация Amazon за одну торговую сессию выросла на 9,6%. Чистая прибыль взлетела на 39% год к году (г/г). В пересчете на акцию (EPS) получились $1,95. Ключевые метрики превысили консенсус-прогноз аналитиков. Выручка сегмента товаров выросла на 9,6% — до $74,1 млрд. Доход от услуг подскочил на 16% — до $106,1 млрд.

Котировка на 31 октября — $244. Бумаги близки к уровню поддержки $242. Следующая опорная точка при уходе ниже — $238. Консенсус-прогноз аналитиков по версии Barron’s — $285 (+17% от закрытия пятницы). Возможен пересмотр целевого ориентира с учетом свежих финансовых данных.

Apple (+2,9% за неделю)

Еще один тяжеловес пятницы. В этот день компания потеряла 0,4% капитализации. Посмотрим на бумаги более детально из-за важности эмитента. Чистая прибыль в IV финквартале увеличилась в 1,9 раза г/г, выручка — на 8%. Ключевые метрики превысили консенсус аналитиков. Рекордной стала выручка от услуг. Довольно оптимистичным выглядит прогноз Apple на период праздничных распродаж. В I финквартале выручка может увеличиться на 10-12%.

В пятницу акции Apple установили исторический максимум и откатились. Значение на 31 октября — $270. В качестве поддержки при спуске обозначим зону $265-262. Консенсус-прогноз аналитиков по версии Barron’s — $271. Возможен пересмотр целевого ориентира с учетом свежих финансовых данных.

Microsoft (-1,1% за неделю)

Компания представила отчетность в среду, после закрытия американских бирж. Чистая прибыль в I финквартале увеличилась на 12% г/г, выручка — на 18%. Обе метрики превысили консенсус. Совокупный доход облачных сервисов взлетел на 26% и достиг $49,1 млрд. Выручка направления More Personal Computing, включающего Windows и Xbox, увеличилась на 4% — до $13,8 млрд.

Негативным моментом в отчетности выглядят заявления финансового директора компании Эми Худ. По словам топ-менеджера, рост капитальных затрат в текущем финансовом году может превысить динамику предыдущего года.

Значение на 31 октября — $518. Возможен спуск бумаг в район $490. Консенсус-прогноз аналитиков по версии Barron’s — $631 (+22% от закрытия пятницы).

БКС Мир инвестиций