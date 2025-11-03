Когда выгодно брать отпуск в 2026

Ежегодно в ноябре – декабре работники занимаются распределением отпусков. Хорошо, когда есть планы, и выбор 28 положенных по Трудовому кодексу дней не вызывает сложностей. А если никаких идей на будущий год пока нет? Тогда можно рассмотреть варианты, которые будут финансово выгодны.

Подскажем, в какие месяцы 2026 г. отпускные выплаты будут выше.

Упомянутые в тексте праздничные и выходные дни, а также время для наиболее выгодного отпуска, относятся к графику сотрудников пятидневной рабочей недели, которые отдыхают в субботу, воскресенье и официальные праздники. Отметим, что для отдельных категорий работников, согласно ТК РФ, предусмотрены удлиненный и дополнительный отпуска.

Открываем календарь: где выгода

Вряд ли вас удивит тот факт, что в какие-то месяцы мы работаем больше дней, а в какие-то — меньше. Во-первых, на это влияют длительность самого месяца и, соответственно, количество будних дней в нем. Во-вторых, это связано с числом праздников: на какие-то месяцы они вовсе не приходятся, а иногда мы отдыхаем довольно долго благодаря перенесенным выходным. И как раз соотношение рабочих и выходных дней определяет выгоду: чем больше дней в месяце мы трудимся, тем выше будут выплаты в этот период.

В 2026 г. 247 рабочих дней: ежемесячно будем трудиться от 15 до 23 дней. Лучшим вариантом для отпуска станет июль с 23 рабочими днями.

Второе место в рейтинге выгодных месяцев делят апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — по 22 рабочих дня.

В марте, июне и августе будем работать по 21 дню, а в ноябре — 20.

Наименее выгодным месяцем традиционно станет январь — всего 15 рабочих дней из-за длинных новогодних каникул. Не так привлекательны и февраль с маем — по 19 трудовых дней.

Почему это так? Разбираем на примере

Представим, сотрудник получает 100 тыс. руб. В 2026 г. один его рабочий день в июле будет стоить около 4348 руб., тогда как в январе — почти 6667 руб. Разница существенная, хотя заработок один и тот же. Ведь плата за его работу фиксирована: он получает ее ежемесячно вне зависимости от того, 15 рабочих дней выпало на этот месяц или 23.

Сколько стоит один отпускной день сотрудника? Чтобы узнать это, нужно поделить месячную зарплату на 29,3 дня — принятое усредненное количество дней в месяце, которое используется для расчетов, если он был отработан сотрудником полностью. За один день отпуска сотрудник получит 3413 руб. (100 тыс. / 29,3).

Сотрудник идет в отпуск на 14 дней и получает 47 782 (3413 руб. * 14 дней).

Именно столько он получит, например, если возьмет отпуск сразу после новогодних праздников, решая растянуть отдых на весь январь. Но если бы сотрудник работал, то получил бы: 6667 руб. * 10 дней (две недели, но без учета выходных дней) = 66 670 руб.

Те же почти 48 тыс. руб. полагаются ему и в июле, но если он не пойдет в отпуск в середине лета, то получит: 4348 руб. * 10 дней = 43 480 руб.

Получается, в июле сотрудник выигрывает в деньгах примерно 4300 руб., а в январе — проигрывает около 19 тыс.

Как отдыхаем в 2026

В следующем году официальные выходные выглядят так:

с 1 по 11 января 2026 г. (11 дней)

с 21 по 23 февраля (3 дня)

с 7 по 9 марта (3 дня)

с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня)

с 12 по 14 июня (3 дня)

4 ноября

31 декабря.

БКС Мир инвестиций