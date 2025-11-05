Китай выпустит евробонды на сумму $4 млрд

Китай намерен привлечь $4 млрд в ходе размещения двух выпусков долларовых облигаций, при этом заявки на покупку данных бондов уже достигли $65 млрд, пишет Reuters.

«Китайская Народная Республика планирует выпуск трехлетних долларовых облигаций, первоначальный ориентир цены которых будет равен цене трехлетних казначейских облигаций плюс около 25 б.п.», — говорится в сообщении о первом из двух выпусков.

Второй выпуск — пятилетние бонды, первоначальный ориентир их цены будет привязан к цене пятилетних казначейских облигаций плюс около 30 б.п.

Как отмечает агентство, это крупнейший выпуск облигаций в ​​долларах США для Китая за четыре года.

БКС Мир инвестиций