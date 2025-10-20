Китай сократил импорт нефти из РФ на 8,1% в январе – сентябре 2025

В январе – сентябре 2025 г. объем закупок Китаем нефти из России сократился на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года (г/г) и составил 74,04 млн тонн (т), пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Сообщается, что за отчетный период по стоимости поставки нефти уменьшились на 21%, до $37,55 млрд. При этом РФ остается крупнейшим поставщиком энергоресурса в страну.

На втором месте по экспорту нефти в КНР находится Саудовская Аравия, которая в январе – сентябре поставила 59,52 млн т, что соответствует прошлогоднему показателю. Далее следуют Малайзия — 51,23 млн т (+4% г/г), Ирак — 49,28 млн т, Бразилия — 33,33 млн т, Оман — 26,22 млн т.

В сентябре Россия увеличила поставки нефти в Китай на 4,3% относительно августа — показатель составил 8,28 млн т. При этом стоимость закупок составила $4,06, увеличившись на 5,2%.

БКС Мир инвестиций