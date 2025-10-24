Китай разместит долларовые гособлигации в Гонконге впервые с 2021

Минфин Китая планирует разместить в Гонконге долларовые гособлигации на сумму до $4 млрд, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Размещение должно пройти 3 ноября. Это будет первая продажа долларовых государственных бондов Китая в Гонконге с 2021 г., тогда были размещены бумаги на такую же сумму — $4 млрд.

В последний раз КНР выпускала долларовые облигации в ноябре прошлого года, объем размещения составил $2 млрд.

Новый выпуск суверенных облигаций служит не только ориентиром для прайсинга долговых инструментов китайских компаний на зарубежных рынках, но и помогает государству поддерживать иностранные каналы финансирования и связи с мировыми инвесторами, отмечает агентство.

