Капитализация Apple впервые превысила $4 трлн

Капитализация американской компании Apple впервые превысила $4 трлн, обратил внимание РБК.

Корпорация достигла такого результата третьей в мире — ранее этот рубеж перешагнули NVIDIA и Microsoft.

В настоящий момент Apple находится на третьей позиции в списке самых дорогих публичных компаний мира.

В частности, во вторник, 28 октября, акции Apple торговались на рекордном уровне — в $269,61 за бумагу, подорожав примерно на 0,3%. Рыночная стоимость компании составила $4,05 трлн.

Драйвером роста стал высокий спрос на новые модели iPhone. Всего с 9 сентября, когда компания выпустила новые продукты, ее акции подорожали примерно на 13%.

