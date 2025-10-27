Как использовать маржинальное кредитование для торговли валютой и драгметаллами?

Рынок валют и драгметаллов периодически проходит через фазы повышенной волатильности: за короткие промежутки цена может заметно уходить вверх или вниз, создавая «окна входа/выхода». Проблема в том, что такие моменты часто происходят, когда на счете нет свободных средств для быстрой сделки. В таких случаях полезно рассмотреть маржинальное кредитование под залог портфеля — возможность занять у брокера денежные средства под залог ваших активов.
Во-первых, маржинальное кредитование обеспечивает быстрое финансирование для коротких сделок: вам не нужно продавать другие ценные бумаги, снимать деньги с депозитов или накопительных счетов.
Во-вторых, оно помогает заработать как на росте, так и на падении актива.
А плечо — то, во сколько раз размер вашей позиции больше собственных денег — увеличивает размер позиции. И, соответственно, потенциальную доходность на собственные средства — при условии, что вы контролируете риск.
Маржинальное кредитование — это покупка или продажа активов на деньги, которые вы временно берете у брокера. Это похоже на банковский кредит, но намного более гибкий продукт, так как проценты начисляются ежедневно и закрыть такой кредит можно в любой момент. Обеспечением по этом займу выступают активы в вашем портфеле.
За пользование заемными средствами взимается процент. Его уровень зависит от ключевой ставки Банка России, которая снижается с лета 2025 г. и, скорее всего, будет снижаться и в следующем. Таким образом маржинальное кредитование становится все более доступным инструментом.
Волатильные активы — самые интересные для тактики «использовать момент». Сейчас сильнее всего колебания в таких активах:
Акции можно держать долгосрочно в ожидании их роста на фоне снижения ключевой ставки. А вот валюта и особенно драгметаллы сейчас более волатильны — отлично подходят для краткосрочных сделок. Здесь как раз уместно маржинальное кредитование: оно дает ликвидность «по требованию», чтобы входить в такие движения сразу, не распродавая долгосрочный портфель, и увеличивает доходность как на росте, так и на падении.
Да, с маржинальной позицией возможен маржин-колл (предупреждение о нехватке обеспечения). Чтобы не доводить до принудительного закрытия, заранее задайте правила выхода: это снимает основной риск.
Вот простые правила:
Следуя этим правилам, вы контролируете комфортный уровень риска и избегаете неприятных сюрпризов — пробовать новое можно спокойно и контролируемо.
В БКС, помимо акций, можно купить и продать с помощью маржинальных сделок золото (GLD), серебро (SLV) и юань (СNY). Только покупка с плечом доступна для белорусского рубля (BYN).
С полным перечнем ликвидного имущества брокера, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, можно ознакомиться на сайте БКС.
Для совершения маржинальных сделок нужно пройти тестирование на проверку знаний. Это можно сделать в личном кабинете или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+).
• В приложении зайдите в Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• В личном кабинете зайдите в Профиль — Личные данные — Тестирование неквалифицированного инвестора или перейдите по ссылке ниже.
Если тест уже пройден, подключите возможность открывать маржинальные сделки. Сделать это можно тем способом, который вам удобнее.
• В приложении зайдите в Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля.
• В личном кабинете зайдите в Сервисы — Счета и Тарифы (выбрать номер счета) — Маржинальная торговля.
Пополнить свои знания о тонкостях маржинальной торговли можно пройдя обучение.
