Как использовать маржинальное кредитование для торговли валютой и драгметаллами?

Рынок валют и драгметаллов периодически проходит через фазы повышенной волатильности: за короткие промежутки цена может заметно уходить вверх или вниз, создавая «окна входа/выхода». Проблема в том, что такие моменты часто происходят, когда на счете нет свободных средств для быстрой сделки. В таких случаях полезно рассмотреть маржинальное кредитование под залог портфеля — возможность занять у брокера денежные средства под залог ваших активов.

Во-первых, маржинальное кредитование обеспечивает быстрое финансирование для коротких сделок: вам не нужно продавать другие ценные бумаги, снимать деньги с депозитов или накопительных счетов.

Во-вторых, оно помогает заработать как на росте, так и на падении актива.

А плечо — то, во сколько раз размер вашей позиции больше собственных денег — увеличивает размер позиции. И, соответственно, потенциальную доходность на собственные средства — при условии, что вы контролируете риск.

Что такое маржинальное кредитование?

Маржинальное кредитование — это покупка или продажа активов на деньги, которые вы временно берете у брокера. Это похоже на банковский кредит, но намного более гибкий продукт, так как проценты начисляются ежедневно и закрыть такой кредит можно в любой момент. Обеспечением по этом займу выступают активы в вашем портфеле.

За пользование заемными средствами взимается процент. Его уровень зависит от ключевой ставки Банка России, которая снижается с лета 2025 г. и, скорее всего, будет снижаться и в следующем. Таким образом маржинальное кредитование становится все более доступным инструментом.

Какие преимущества дает маржинальное кредитование?

Не нужно впустую держать средства на счете «на всякий случай». Когда появляется идея, вы можете взять маржинальный кредит и войти в позицию сразу, без лишних манипуляций и потери времени на поиск свободных средств.

Когда появляется идея, вы можете взять маржинальный кредит и войти в позицию сразу, без лишних манипуляций и потери времени на поиск свободных средств.

Если ожидаемая доходность сделки выше, чем стоимость займа, плечо увеличивает результат на ваши деньги. Правило счета простое: доходность на собственный капитал ≈ (изменение цены актива, % * плечо) минус стоимость финансирования за период. Например, если актив за несколько дней поднялся на 4,3%, то при плече 1:2 это эквивалентно 8,6% до издержек. При ставке по займу 2% в месяц и удержании 10 дней финансирование «съест» около 0,67%. Итого получится 7,9% (без учета комиссий и налогов). Быстро получить ликвидность без продажи активов . Если нужны деньги «здесь и сейчас», а продавать активы невыгодно или вы держите их вдолгую, можно воспользоваться маржинальным выводом — это перевод заемных средств на банковский счет под залог вашего портфеля. Сумму вернете, когда будет удобно, не фиксируя вынужденную продажу долгосрочных позиций.

Какие активы сейчас особенно интересы под маржинальное кредитование?

Волатильные активы — самые интересные для тактики «использовать момент». Сейчас сильнее всего колебания в таких активах:

драгоценные металлы

валюта

российские акции.

Акции можно держать долгосрочно в ожидании их роста на фоне снижения ключевой ставки. А вот валюта и особенно драгметаллы сейчас более волатильны — отлично подходят для краткосрочных сделок. Здесь как раз уместно маржинальное кредитование: оно дает ликвидность «по требованию», чтобы входить в такие движения сразу, не распродавая долгосрочный портфель, и увеличивает доходность как на росте, так и на падении.

Как защитить себя от рисков?

Да, с маржинальной позицией возможен маржин-колл (предупреждение о нехватке обеспечения). Чтобы не доводить до принудительного закрытия, заранее задайте правила выхода: это снимает основной риск.

Вот простые правила:

Пользуйтесь заявкой стоп-лосс . Она автоматически закроет позицию на заданном уровне цены и ограничит убыток. Пример: по золоту ставите стоп ниже ключевой отметки — при падении срабатывает защита и потери останавливаются. Пользуйтесь заявкой тейк-профит . Она фиксирует прибыль при достижении цели, чтобы не отдать ее при развороте. Совет: используйте стоп-лосс и тейк-профит вместе (OCO) — это сбалансированная стратегия «риск/прибыль» без постоянного мониторинга. Смотрите на размер позиции. Рискуйте не более чем на 2% капитала в одной сделке — даже серия неудач не опустошит счет. Кредитное плечо. Держите умеренное плечо: оно усиливает не только прибыль, но и убыток. Подбирайте уровень, которым реально можете управлять.

Следуя этим правилам, вы контролируете комфортный уровень риска и избегаете неприятных сюрпризов — пробовать новое можно спокойно и контролируемо.

Что доступно в БКС

В БКС, помимо акций, можно купить и продать с помощью маржинальных сделок золото (GLD), серебро (SLV) и юань (СNY). Только покупка с плечом доступна для белорусского рубля (BYN).

С полным перечнем ликвидного имущества брокера, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, можно ознакомиться на сайте БКС.

Для совершения маржинальных сделок нужно пройти тестирование на проверку знаний. Это можно сделать в личном кабинете или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+).

• В приложении зайдите в Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• В личном кабинете зайдите в Профиль — Личные данные — Тестирование неквалифицированного инвестора или перейдите по ссылке ниже.

Если тест уже пройден, подключите возможность открывать маржинальные сделки. Сделать это можно тем способом, который вам удобнее.

• В приложении зайдите в Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля.

• В личном кабинете зайдите в Сервисы — Счета и Тарифы (выбрать номер счета) — Маржинальная торговля.

Пополнить свои знания о тонкостях маржинальной торговли можно пройдя обучение.

