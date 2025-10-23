Как будут работать российские площадки в ноябре 2025
В преддверии ноябрьских праздников рассказываем, как будут работать российские площадки.
1 ноября — рабочая суббота, торги на всех рынках проводятся в обычном режиме.
2 ноября (воскресенье) — торги не проводятся.
3 ноября торги и расчеты на фондовом и срочном рынке Московской биржи будут проходить в штатном режиме. На валютном рынке не будут проходить торги валютными парами с расчетами «Сегодня» (TOD), по валютным парам с расчетами «Завтра» (TOM) будут проходить торги, но расчеты пройдут 5 ноября.
4 ноября в России празднуют День народного единства. Торги и расчеты на всех площадках Московской биржи проводиться не будут.
Расчеты по сделкам на валютной (на Валютном внебиржевом рынке) секции БКС, совершенным 3 и 4 ноября, пройдут 5 ноября.
6–7 ноября — на валютной секции Московской биржи не будут проходить расчеты по BYNRUB_TOM.
11 и 27 ноября — не будут проходить расчеты по сделкам с USD (на Валютном внебиржевом рынке).
22–23 ноября — на Московской бирже не будут проходить торги выходного дня в связи с проведением технических работ.
Подробнее о проведении торгов в праздничные дни на сайте торговой площадки.