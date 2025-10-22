ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Алёна Гарасюта
Новости

Известия: Wildberries и Russ стала владельцем крупного туроператора

Объединенная компания Wildberries и Russ (ООО «РВБ») завершила сделку по приобретению ведущего российского туроператора Fun&Sun, пишут Известия со ссылкой на собственные источники. Ранее компания принадлежала структурам Севергрупп Алексея Мордашова.

По данным собесдеников издания, сумма покупки составила около 15–16 млрд руб.

«Это соответствует примерно $200 млн по нынешнему курсу. С учетом долговой нагрузки стоимость бизнеса (EV) оценивается в 50–60 млрд руб.», — уточнил руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков.

Представители Севергрупп и Fun&Sun воздержались от комментариев по сделке. В Wildberries подтвердили факт стратегического партнерства с туроператором, начатого в сентябре, однако от дополнительных комментариев также отказались.

БКС Мир инвестиций

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать
НовостиВ РоссииWildberries