Известия: Wildberries и Russ стала владельцем крупного туроператора

Объединенная компания Wildberries и Russ (ООО «РВБ») завершила сделку по приобретению ведущего российского туроператора Fun&Sun, пишут Известия со ссылкой на собственные источники. Ранее компания принадлежала структурам Севергрупп Алексея Мордашова.
По данным собесдеников издания, сумма покупки составила около 15–16 млрд руб.
«Это соответствует примерно $200 млн по нынешнему курсу. С учетом долговой нагрузки стоимость бизнеса (EV) оценивается в 50–60 млрд руб.», — уточнил руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков.
Представители Севергрупп и Fun&Sun воздержались от комментариев по сделке. В Wildberries подтвердили факт стратегического партнерства с туроператором, начатого в сентябре, однако от дополнительных комментариев также отказались.
БКС Мир инвестиций