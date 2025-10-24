Известия: потери убыточных банков в РФ выросли втрое за год

Финансовые потери убыточных банков в РФ за год выросли в 3,6 раза, достигнув в августе 230 млрд руб., пишут Известия со ссылкой на данные ЦБ.

Среди аутсайдеров по итогам I полугодия — Почта Банк и Ренессанс Банк.

По данным регулятора, причины потерь — вызревание проблемных кредитов, под которые участникам рынка приходится выделять все больше резервов, снижение ключевой ставки и переоценка займов с плавающей ставкой.

Чистая прибыль сектора в августе сократилась почти вдвое по сравнению с июлем — с 397 млрд до 203 млрд руб., следует из данных ЦБ. Согласно материалам регулятора за август, число убыточных банков увеличилось на 13, до 68 из 306 в целом. Этому способствовали увеличение отчислений в резервы на 67 млрд руб., снижение чистого процентного дохода на 36 млрд руб., сокращение дивидендов от дочерних компаний в 16 раз, до 4 млрд руб., и рост налоговых выплат на 33 млрд руб.

Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам достиг 1,5 млрд руб. — это рекорд за последние шесть лет. Отмечается, что на просрочку вышли кредиты, которые выдавались в конце 2023 г. – начале 2024 г. под высокие процентные ставки и для рискованных заемщиков. При этом банки отложили резервы для 90% выданных ссуд.

Объем банковской прибыли составляет 2,4 трлн руб., что в 10 раз выше значения убытков. Тем не менее один из собеседников Известий уточнил, что в число убыточных вошли не только небольшие региональные банки, но и крупные игроки.

